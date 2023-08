Settembre? Sarà un mese pieno di sorprese | al contrario di quel che cantava Gagliardi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 agosto 2023) La situazione dei costi energetici, dovunque nel mondo, in Italia in particolare, allo stato è di trovarsi concretamente a rischio di deflagrazione. Si sta cioè esprimendo nella forma di un rogo di dimensioni straordinarie. Complice si il caldo esagerato, ma lungi dall’ esserne lo stesso neppure in minima parte responsabile. Cherchez…la flamme, verrebbe da dire, ma suonerebbe come un’offesa al buon gusto, quindi meglio lasciar perdere e invece confermare stima e fiducia nella Commissaria Von der Leyen. E bene ritornare con la mente a qualche giorno fa, cioè all’ inizio di questo. Notizie attendibili, seppure non ufficiali, avrebbero dovuto rasserenare gli animi degli italiani, in quanto riferivano che le riserve di gas naturale stoccate nei patri silos erano arrivate per tempo e senza particolari intoppi al 90% del massimo teorico. Due giorni fa il Governo ne ha ...