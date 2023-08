Sette denunciati per la maxi rissa in stazione | ora al vaglio le telecamere

(Di lunedì 21 agosto 2023) Bergamo. Tutti i giovani identificati nell’ambito dellascoppiata nel tardo pomeriggio di domenica 20 agosto ina Bergamo, sarannoperaggravata. Per ora sonoi ragazzi destinatari del provvedimento, ma gli uomini della questura sono al lavoro per cercare di identificare il maggior numero di persone possibile, tutte tra i 14 e i 18 anni. Età in cui possono essere imputabili, quindi in seguito alla denuncia dovranno rispondere al tribunale dei minori. Si tratta di adolescenti di diverse nazionalità: marocchini, egiziani, italiani, tunisini, senegalesi provenienti da Zingonia, Verdello, Ponte San Pietro, Seriate. Oltre ai giovani già identificati il giorno della, si stanno ora vagliando le immagini delle ...

... perché lei li aveva. È quanto emerge dalle indagini sullo stupro avvenuto il 7 luglio scorso a Palermo che ha portato all'arresto dipersone , tutte comprese tra i 18 e i 22 anni . ...... fossero consci delle possibili conseguenze dei gravi fatti, vaneggiando su propositi di ... Iarrestati sono finiti in manette in due riprese. I primi tre il 3 agosto, per ordine del ...E con le cimici piazzate in caserma nei giorni della convocazione di due deigiovani ... fossero consci delle possibili conseguenze dei gravi fatti, vaneggiando su propositi di fuga ...

Rissa a Milano: sette denunciati, due feriti lievi IL GIORNO

La rissa di domenica denota un «fenomeno di deriva sociale che può sfociare in efferate azioni criminali, soprattutto in luoghi come la stazione autolinee e piazzale Marconi» spiega il sindacato ...Polizia interviene in una rissa tra venti uomini di origine bangladese a Milano. Sette persone denunciate, due ferite lievi. Motivo: futili motivi aggravati dall'alcol. Tutti regolari, solo uno con pr ...