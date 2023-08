Serie B | giornata 1 | partono bene Sampdoria e Parma

(Di lunedì 21 agosto 2023) È cominciata la stagione 2023/24 diB: si parte con il pareggio tra Bari e Palermo, vittorie larghe di Cosenza e Venezia.anche(che sconta una penalizzazione di due punti), Cittadella e, tanti gol tra Südtirol e Spezia. Rinviata la sfida tra Pisa e Lecco, riposo forzato anche per il Modena in attesa dell’ultima squadra che completerà l’organico della cadetteria per questa stagione.B,1: Bari-Palermo 0-0, Cremonese-Catanzaro 0-0, Ternana-1-2,-Feralpisalò 2-0, Venezia-Como 3-0 Finisce senza reti la gara inaugurale della nuova stagione: 0-0 tra Bari e Palermo, con i siciliani che hanno maggiormente da recriminare. I pugliesi chiudono la gara in nove uomini per le ...

Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna - Milan , match valido per la primadiA 2023/2024. Stadio Dall'Ara pronto a ospitare questo incontro assolutamente atteso tra i felsinei, che hanno perso alcuni punti di riferimento ma vogliono di nuovo lottare per l'...Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv delladi lunedì 21 agosto . Si conclude il week - end calcistico con gli ultimi posticipi del primo turno diA: Torino - Cagliari e a seguire Bologna - Milan. Ma si gioca anche in Inghilterra ...La primadiA di calcio inizia a fare il punto sulle forze in campo. La Juve bene, cade Lazio La Juventus c'è, la Lazio no. I bianco - neri passano a Udine con un perentorio 0 - 3, mentre la ...

Serie A, riparte il campionato: vincono Napoli, Inter, Verona e Fiorentina. GLI HIGHLIGHTS Sky Tg24

Il lunedì della prima giornata della Serie A 2023-2024 si aprirà alle ore 18.30 con un interessante Torino-Cagliari. Il match che segnerà il ritorno ufficiale degli isolani nella massima serie, ma se ...(PRIMAPRESS) - ROMA - La prima giornata di Serie A di calcio inizia a fare il punto sulle forze in campo. La Juve bene, cade Lazio La Juventus c'è, la Lazio no. I bianco- neri passano a Udine con un ...