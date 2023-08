Serie A | Torino e Cagliari non si fanno male | il match termina a reti bianche

(Di lunedì 21 agosto 2023) Inizia con un pareggio il campionato di. All’Olimpico una sfida combattuta e ricca di occasioni, ma sono mancate le. E’ pari atranella prima sfida del lunedì diA. All’Olimpico sfida divertente e ricca di occasioni, ma non sono arrivati i gol.non vanno oltre il pareggio – Notizie.com – © LapresseUn punto che consente ai sardi di partire nel migliore dei modi in questo campionato. Per il, invece, la partita ha confermato la necessità di trovare rinforzi in questi giorni di calciomercato. Il resoconto delUn momento di– Notizie.com – © ...

All'Olimpico Grande, il match valido per la prima giornata diA 2023/2024 trae Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grande, il match valido per la prima giornata diA 2023/2024 trae ......dellaA 2023 - 2024 che partirà il 19 agosto. Per il Genoa il debutto è al 'Ferraris' contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, poi subito due trasferte di fila: Roma in casa Lazio ein ...Commenta per primo Di seguito i principali episodi da moviola di- Cagliari , match della 1a giornata diA in programma oggi alle 18.30 e visibile in diretta TV su Dazn.- CAGLIARI Lunedì 21/08 h. 18.30 COSSO DI GIOIA - RASPOLLINI IV: GHERSINI ...

Torino - Cagliari (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Triplice fischio allo stadio Olimpico-Grande Torino: ecco come abbiamo valutato la prestazione dei rossoblù di Claudio Ranieri Dal nostro inviato a Torino, Luca Zanda RADUNOVIC: VOTO 6,5. Si fa trovar ...Nonostante gli alti ritmi e le tante occasioni del primo tempo, i sardi fermano i granata sul pareggio a reti bianche. Primo punto per Ranieri nel suo ritorno in Serie A ...