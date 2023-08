Serie A | Lecce sconfigge la Lazio 2-1 | la Juventus domina l' Udinese 3-0 nella prima giornata

(Di lunedì 21 agosto 2023) Torino -inaugurale dellaA, il calcio senza tempo trova un eroe in Carletto Mazzone, mentre la lega cerca di riscoprire i valori autentici. Gli appassionati assistono a spettacolo e gol, con lain primo piano grazie a una partenza esplosiva. L'attacco è il protagonista indiscusso, con Lautaro e Osimhen autori di doppiette vincenti per Inter e Napoli. Belotti e Candreva si uniscono al quadro, creando un pareggio che delude la Roma e esalta la Salernitana. Nel clou del fine settimana, ladimostra la sua forza a Udine, sgretolando l'con un netto 3-0. Chiesa segna dopo appena 2 minuti, sfruttando un assist di Vlahovic, il quale recupera una palla persa dai padroni di casa. Il serbo raddoppia su rigore, mentre Rabiot chiude la ...

... ma quando le cose si rovesciano in questo modo non sempre c'è lo zampino del caso, almeno non in questo: la Lazio è undi lusso, o iluna Lazio operaia (stessi principi di gioco, diversa ...Commenta per primo Ilvince e convince in casa contro la Lazio all'esordio inA. Una prestazione convincente e soprattutto supportata da un'ottima produzione offensiva, unita a grandi prestazioni individuali di ...- Un ko al debutto, la Lazio perde contro ilper 2 - 1 . Apre Immobile, poi il buio. La ribaltano i padroni di casa in due minuti nel finale con i gol di Almqvist e Di Francesco. Sarri parla da Via del Mare. Torna sulla questione dei ...

Nella giornata inaugurale della Serie A, il calcio senza tempo trova un eroe in Carletto ... pronta a ritornare ai vertici grazie all'impulso di Allegri. Nella sfida tra Lecce e Lazio, Immobile mette ...Non è stata una passeggiata al Via del Mare, eppure alla fine il Lecce riesce a vincere in rimonta 2-1 contro la Lazio nella prima giornata di Serie A. Come successo lo scorso 4 gennaio, dopo il gol d ...