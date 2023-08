Serie A – Bologna-Milan 0-2 | giusti i gialli di Krunic e Zirkzee | LIVE NEWS

22.41 PosticipoA,- Milan 0 - 2 Inizia con il piede giusto il Milan di Pioli che passa 2 - 0 in casa delal Dall'Ara nel match che chiude la 1a giornata del campionato diA....- Il Milan regala un importante segnale al campionato, espugnando il campo delgrazie alle reti di Giroud e Pulisic. I due rossoneri sono stati i protagonisti assoluti della sfida: lo statunitense ha dato il via all'azione del gol del francese, che a sua volta è stato ...Rossoneri vincenti nel posticipo della prima giornata dellaA 2023 - 2024 Il Milan vince 2 - 0 sul campo deloggi, 21 agosto 2023, nel posticipo in calendario per la prima giornata del calendario del campionato diA 2023 - 2024. I rossoneri ...

Le pagelle di Bologna-Milan, il posticipo della 1a giornata di Serie A 2023-2024. I rossoneri portano a casa i primi tre punti della stagione ...Le generalità del nuovo Milan sono enunciate direttamente da Stefano Pioli, che saluta chi suo giocatore non è più e spalanca le braccia al futuro prossimo che parte da Bologna. "Sono usciti 12 ...