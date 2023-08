Serie A 2023-2024 | Torino-Cagliari 0-0

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – Pareggio per 0-0 tranel primo dei due posticipi in calendario per la prima giornata di, disputato allo stadio Olimpico-Grande. In avvio padroni di casa vicini al gol con Sanabria. Poco dopo replica dei sardi con Nandez, a cui risponde Milinkovic-Savic con una strepitosa parata. L'ultima chance della prima frazione è di Schuurs che spreca di testa da buona posizione. Ritmi più bassi e poche chance nella ripresa soprattutto a causa del caldo: ci provano Vojvoda e Pavoletti come Radonjic nel recupero, ma il risultato non cambia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

TORINO " Il Cagliari celebra il ritorno inA conquistando un buon pareggio al Grande Torino. Contro i granata finisce 0 - 0 e a fine gara è la squadra di Ivan Juric a prendere i primi fischi della stagione, mentre nell'occhio del ciclone ...Rimini, 21 agostoNei giovani vediamo "molta voglia di imprenditorialità, sia tradizionale che innovativa e li sosteniamo con tutta unadi interventi per la nascita di nuove imprese e che viene spesso, anzi ...Vannacci come giù riferito in unadi intervista non fa passi indietro. 'Non sono un mostro, non sono un orco' afferma ribadendo: 'Fintanto che non offendo e non ledo la dignità di qualcuno ho ...

Diretta Bologna - Milan (0-2) Serie A 2023 la Repubblica

La rosa del Milan, squadra attuale con i numeri di maglia, i nomi dei giocatori che fanno parte dell’organico della squadra rossonera 2023/2024 MILANO – La Lega Serie A ha diffuso i numeri della ...Nelle scorse settimane Matteo Berrettini è stato eliminato da Jannik Sinner nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto e poi dal canadese Felix Auger-Aliassime nel primo turno del torneo ...