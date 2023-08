Sei anche incinta Bufera su Federica Pellegrini per quel dettaglio nel video social

(Di lunedì 21 agosto 2023) L'ex nuotatrice ha condiviso con un'amica un filmato con i momenti più belli della loro vacanza appena trascorsa a Santorini, ma diversi utenti l'hanno bacchettata. Alcuni sono intervenuti per difenderla

Le immagini che inchiodano i ragazzi Angelo Flores aveva ripreso i propriamici mentre ... P., che il 7 luglio, giorno della violenza, era ancora minorenne e ora ha compiuto 18 anni:lui aveva ...Carcere confermato per altri due indagati Angelo Flores aveva ripreso i suoiamici mentre ... Aveva sostenuto che era stata la vittima stessa a voler avere rapporti sessuali :lui resta in ...All'87' dentroDeiola e fuori Obert.minuti di recupero. Al 92' doppia occasione per Radonjic che tira prima una sassata verso Radunovic che respinge con difficoltà e poi con un colpo di ...

"Sei anche incinta...". Bufera su Federica Pellegrini per quel ... ilGiornale.it

Dai primi accertamenti sono state evidenziate anche escoriazioni sul corpo della donna che attorno al collo, sostiene l'accusa, aveva un laccio troppo poco resistente per sostenere il peso della ..."Il Paese ha un livello di spesa pubblica elevato- ha spiegato - e ha accumulato nel corso del tempo un livello di incidenza del debito pubblico sul Pil che è ...