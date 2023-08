Segni di contagio ma niente salvataggi Xi | rischio calcolato o azzardo?

(Di lunedì 21 agosto 2023) La crisi immobiliare non è inaspettata, ma rischia di colpire anche fondi fiduciari, prestiti e altri settori. Pechino cerca un delicato equilibrio senza compromettere gli obiettivi di lungo termine Segui su affaritaliani.it

La crisi immobiliare non è inaspettata, ma rischia di colpire anche fondi fiduciari, prestiti e altri settori. Pechino cerca un delicato equilibrio ...Il secondo maggiore sviluppatore immobiliare cinese chiede la protezione dai creditori in un tribunale a Manhattan: un debito di trecento miliardi di dollari che fa eco nell'economia mondiale ...