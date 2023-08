Segna il gol che vale i Mondiali | poi il dramma | Olga Carmona ha perso il papà

(Di lunedì 21 agosto 2023) Un preciso diagonale che sfiora il palo ed entra in rete, un gol complicato e decisivo chela gioia più grande di una carriera:l’1-0 che permette alla Spagna di battere l’Inghilterra e alzare la prima Coppa del Mondo di Calcio femminile della sua storia. Un momento magico spezzato da una triste notizia. Al termine della partita, la calciatrice è stata informata della morte del padre. La conferma è arrivata dalla federazione che ha comunicato con profondo dolore: “la morte del padre di. La calciatrice ha scoperto la triste notizie una volta conclusa la finale della Coppa del Mondo. Mandiamo il nostro abbraccio più sincero ae alla sua famiglia in un momento di profondo dolore“. Prima di ricevere latica ...

IlMondiale. Una domenica che sembrava essere iniziata nel migliore dei modi per la 23enne, che col suoall'Inghilterra ha regalato il titolo Mondiale alle spagnole. Autentica protagonista in ...

Olga Carmona decide la finale dei Mondiali, ma la gioia viene spezzata da una notizia shock: a fine partita scopre la morte del padre ...