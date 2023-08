(Di lunedì 21 agosto 2023) Leggi Anche, oltre 62mila assunzioni a tempo indeterminato Leggi Anche, l'11 settembre si torna a- Il calendario Regione per Regione La spesa per idi testo Per idi ...

...corredo e libri, la spesa può facilmente superare i 1.200 euro a studente - avvisa il ... in collaborazione con Gdo, commercio al dettaglio e produttori, dei kitda vendere negli esercizi ...Ma non è la sola insidia , all'elenco si aggiungono assicurazioni, mutui passandoed ...poco poi riapriranno le scuole, e già si preannuncia un aumento sulla spesa legata al materiale ...Ricordiamo che,i docenti laureati non in possesso dei 24 CFU/CFA (conseguiti entro il 31/10/2022) e senza anni di insegnamento presso lastatale, vi sono quelli con la laurea (o meglio ...

Scuola, tra corredo e libri si spenderanno fino 1.200 euro a studente TGCOM

Gli studenti rientreranno in classe tra l’11 e il 15 settembre ... i requisiti Regione per Regione In Calabria il bonus libri è destinato agli studenti delle scuole superiori residenti con Isee sotto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky ringrazia Danimarca per F-16. Prigozhin in Sudafrica ...