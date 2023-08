Scudetto 2006 resta a Inter | respinto ricorso Juventus

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – Lo2005-rimane all', il Consiglio di Stato haildellaper il tricolore revocato ai bianconeri nei procedimenti sportivi e legati a Calciopoli e assegnato ai nerazzurri. Il Consiglio di Stato ha rigettato ilproposto dalla Juve contro la Figc, l'e il Coni per la riforma della sentenza della I sezione del Tar del Lazio sul caso dell'assegnazione all'del titolo di campione d’Italia. "Diciamo che mi aspettavo una decisione del genere da parte del Consiglio di Stato. Anche se sono passati 17 anni è un argomento che mi tocca sempre nel vivo", commenta all'Adnkronos l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli, che divenne numero 1 del club torinese proprio ...

