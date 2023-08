Scudetto 2006 | respinto il 34° ricorso della Juventus | resta all’Inter

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il Consiglio di Stato ha rigettato ilbianconero per la riassegnazione dello: è il 34° no per la. Nuovo capitolo nella vicenda legata all’assegnazione dello2005/. Il Consiglio di Stato, come riporta l’ANSA, hal’ennesimopresentato dallaper ottenere la revoca dell’assegnazione del titolo. Si tratta del 34°rigettato da quando, nel, l’allora commissario FIGC Guido Rossi decise di assegnare il tricolore ai nerazzurri dopo le sanzioni di Calciopoli che avevano portato Juve e Milan rispettivamente in Serie B e a -30 punti. Da allora la società bianconera ha intrapreso una lunga battaglia legale ...