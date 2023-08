Scudetto 2006 | la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso della Juventus

(Di lunedì 21 agosto 2023) Si è definitivamente conclusa la querelle in relazione allodel. Secondo quanto riporta l’Ansa ildiha respinto ilpresentato dallacontro Figc, Inter e Coni. La sentenza è arrivata come l’ultimo anello di una catena di sfide legali alladel commissario straordinarioFedercalcio Giuoco Calcio, Guido Rossi, che ha assegnato all’Inter il titolo, dopo essere rimasto vacante a seguito delle decisioni sullo scandalo Calciopoli. Già nel 2019 il Collegio di Garanzia aveva dichiarato inammissibile ilpresentato dalla, così come il Tar del Lazio nel 2022. Adesso ladefinitiva del ...

Il Consiglio di Stato scrive la parola fine sulla querelle per l'assegnazione delloall' dopo la revoca del titolo bianconero. È stato infatti respinto il ricorso della Vecchia Signora contro Figc , Inter e Coni (tutti costituiti in giudizio). Juve, la decisione del Tar ...39 Il Consiglio di Stato decreta la fine della querelle Juve per l'assegnazione delloall'Inter dopo la revoca del titolo bianconero. Secondo l'ANSA, è stato respinto il ricorso del club bianconero contro Figc, Inter e Coni (tutti costituiti in giudizio), ultimo anello di ...Si chiude l'annosa questione relativa allo. Il Consiglio di Stato ha, infatti, respinto definitivamente il ricorso della Juventus e confermato l'assegnazione all'Inter per via delle note vicende legate a Calciopoli ....

Scudetto 2006, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Juventus. Il titolo resta all’Inter Tutto Juve

L'ultima vicenda della telenovela del campionato 2006: la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso della Juventus ...Lo scudetto 2005-2006 rimane all'Inter, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Juventus per il tricolore revocato ai bianconeri nei procedimenti sportivi e legati a Calciopoli e assegnato ...