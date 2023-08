Scudetto 2006 | Juventus o Inter? La decisione del Consiglio di Stato

(Di lunedì 21 agosto 2023), è dellaoppure dell’? In merito a questa vicenda è arrivata laufficiale da parte deldiNonostante siano passati molti anni si è ritornato a parlare di una delle vicende calcistiche che hanno sconvolto il calcio italiano e non solo. Era il, mancavano pochi giorni al Mondiale (che l’Italia di Marcello Lippi vinse a Berlino) fino a quando non scoppiò uno degli scandali più importanti calcistici del nostro Paese. Ovvero ‘Calciopoli‘. A trionfare, in quell’anno, in Serie A fu ladi Fabio Capello che vinse sul campo. Anche se la gioia durò pochissimo visto che gli scandali, che riguardavano proprio la società bianconera, erano dietro l’angolo. Fino a quando non si decise ...

Ora è veramente ufficiale. Lodel, l'anno dello scandalo Calciopoli, è dell'Inter . Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso della Juventus , presentato contro Figc, Inter e Coni, in opposizione all'...Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Juventus contro Figc, Inter e Coni (tutti costituiti in giudizio) sul tema dello2005/06 assegnato al club nerazzurro dopo la revoca del titolo bianconero. Lo scrive l'Ansa. Si tratta dell'ultimo capitolo di una serie di ricorsi. Nel 2011 fu il consiglio Figc a respingere ...Sicché il portiere campione del mondo, oltre a girare per due stagioni i campi della provincia ... Una narrazione valida per la stagione in cui il Milan ha vinto, in modo inatteso, il 19°. ...

Calciopoli, il Consiglio di Stato scrive la parola fine: respinto il ricorso della Juventus sullo... Fcinternews.it

Il Consiglio di Stato scrive la parola fine sulla querelle Juventus per l'assegnazione dello scudetto 2006 all'Inter dopo la revoca del titolo bianconero. È stato infatti respinto il ricorso della ...che nel 2006 aveva deciso per l'assegnazione dello scudetto al club dell'allora presidente Moratti. Nel 2011 il consiglio Figc aveva respinto l'istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juve, ...