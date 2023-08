Scudetto 2006 all' Inter | il Consiglio di Stato rigetta il ricorso della Juventus

Ora è veramente ufficiale. Lodel, l'anno dello scandalo Calciopoli, è dell'Inter . Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso della Juventus , presentato contro Figc, Inter e Coni, in opposizione all'...Sicché il portiere campione del mondo, oltre a girare per due stagioni i campi della provincia ... Una narrazione valida per la stagione in cui il Milan ha vinto, in modo inatteso, il 19°. ...... ma nella sua carriera da allenatore - trentadue anni in panchina dal 1969 al, dalla prima ... un club in lotta per lo. Non lo era la Roma di inizio anni 90, che guidò per tre anni, carico ...

Calciopoli, il Consiglio di Stato scrive la parola fine: respinto il ricorso della Juventus sullo... Fcinternews.it

Il Consiglio di Stato scrive la parola fine sulla querelle Juventus per l'assegnazione dello scudetto 2006 all'Inter dopo la revoca del titolo bianconero. È stato infatti respinto il ricorso della ...che nel 2006 aveva deciso per l'assegnazione dello scudetto al club dell'allora presidente Moratti. Nel 2011 il consiglio Figc aveva respinto l'istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juve, ...