Scudetto 2006 all’Inter | il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Juventus

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ildiha respinto ilcontro Figc, Inter e Coni (tutti costituiti in giudizio) sul tema dello2005/06 assegnato al club nerazzurro dopo la revoca del titolo bianconero. Lo apprende l’Ansa. Si tratta dell’ultimo capitolo di una serie di ricorsi. Nel 2011 fu ilFigc are l’istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juve,decisione di Guido Rossi (all’epoca commissario straordinarioFedercalcio). A seguire, il Tnas si dichiarò incompetente a intervenire, mentre qualche anno più tardi, nel 2019, il Collegio di Garanzia aveva dichiarato innammissibile ilJuve, proprio come il Tar del Lazio nel 2022. Adesso il ...

Juventus, il Consiglio di Stato boccia il ricorso: lo scudetto 2006 è dell'Inter - Sportmediaset Sport Mediaset

Ora è veramente ufficiale. Lo scudetto del 2006, l'anno dello scandalo Calciopoli, è dell'Inter. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso della Juventus, presentato contro Figc, Inter e ...Il Consiglio di Stato scrive definitivamante la parola fine ai numerosi tentativi portati avanti dalla Juventus per cancellare l'assegnazione dello scudetto 2006 all'Inter dopo la ...