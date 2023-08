(Di lunedì 21 agosto 2023) Leggi Anchedi, laha un piano per ritrovarlo Apparecchiature super hi -A organizzare l'iniziativa è stato il rinnovatoCentre, in collaborazione con il gruppo ...

Scozia, caccia hi-tech al mostro di Loch Ness: centinaia di volontari perlustreranno il misterioso lago TGCOM

Nell'ultimo weekend di agosto scatta la spedizione, che utilizzerà droni per immagini termiche, con telecamere a infrarossi e un idrofono per rilevare segnali acustici sotto la superficie ...Il più grande ritrovo di appassionati della storia di Loch Ness, il cui «mostro» sarebbe apparso per la prima volta 90 anni fa. Droni, immagini termiche e idrofoni all’opera nel fine settimana ...