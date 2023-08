Scopre della morte del padre dopo il gol decisivo ai Mondiali 

Leggi su agi

(Di lunedì 21 agosto 2023) AGI - Segna il gol che consegna la Coppa del Mondo di calcio alla Spagna e solola finale le viene comunicata ladel. È successo alla calciatrice Olga Carmona, chela vittoria sull'Inghilterra ha reso omaggio a suoper averle dato la forza di "ottenere qualcosa di unico". La 23enne ha segnato ieri l'unico golfinale di Sydney aiutando la Roja a vincere la Coppa del Mondo per la prima volta nella sua storia. "E senza saperlo, avevo la mia stella prima dell'iniziopartita", ha raccontato su X (ex Twitter). "So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papa'", ha postato la calciatrice. Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que ...