Scontrini | quando andate al ristorante guardate prima i prezzi nel menù?

i camerieri si sono accorti dell'importo sono rimasti increduli. Sceicco lascia 1.800 euro di mancia . Turista lascia 500 euro di mancia e viene inseguito . Mance estreme epazzi . ...L'apertura della partita IVA è un adempimento che si fasi decide di mettere su un'attività in proprio. Che sia attività d'impresa o attività di arte ...come deve essere indicato sugli......si mostranosalati e cifre ingiustificate su hotel, ristoranti e voli. Tradizionalmente i prezzi cominciano a scendere dopo Ferragosto, ma quest'anno bisognerà attendere settembre,...

Fenomeni social/ La protesta degli scontrini nell'estate dei rincari ilmessaggero.it

Sarà ricordata, questa del 2023, come l’estate della battaglia dei prezzi: le spese per le vacanze alle stelle, gli scontrini troppo alti di bar e ristoranti postati sui social sino ...Sarà ricordata, questa del 2023, come l’estate della battaglia dei prezzi: le spese per le vacanze alle stelle, gli scontrini troppo alti di bar e ristoranti postati sui social sino ...