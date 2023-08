Sciame sismico | ancora una scossa ai Campi Flegrei

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continua a tremare la terra ai. Alle ore 4.48, come segnala l‘Ingv, si è verificata unadi magnitudo 2.5. Ad una profondità di circa 2,3km, laanche questa volta è stata avvertita dalla popolazione. Solo pochi giorni fa, lo scorso 18 agosto, durante losi sono registrate 115 scosse in 15 ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il 18 agosto scorso, durante unosi sono registrate 115 scosse in 15 ore.Il terremoto più forte registrato, che rientra in unoin corso, è stato di magnitudo 2,5 della scala Ritcher ad una profondità di 2,3 chilometri con epicentro nella zona di Cigliano a ...L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato che si è verificata una sequenza di eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei . Eventi che sono stati registrati dai sismografi dell'Ingv dalle 04.48 alle 05.40.

POZZUOLI – È in corso dall’ alba di oggi un nuovo sciame sismico che finora ha fatto registrare 18 scosse. La più forte, alle ore 04:48, è stata di magnitudo 2.5±0.3 con epicentro a Cigliano alla ...Dalle 4:48 di oggi è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Al momento sono stati rilevati in via preliminare 18 terremoti con magnitudo ...