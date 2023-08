Schlein | la sanità è allo stremo | ci mobiliteremo

(Di lunedì 21 agosto 2023) Oltre al salario minimo, "laè la prossima" battaglia del Pd: "Non c'è dubbio, l'altra priorità sarà una battaglia unitaria sullapubblica, ormai, la grande dimenticata della ...

Per"le priorità sono un patto sociale che tuteli i redditi e i salari e contrasti l'... E poi,, istruzione, trasporto pubblico locale: scaricano le colpe sui sindaci del Pd e non mettono ...Serve piùterritoriale, più case della salute: tutto questo rischia di saltare con la lentezza di questo governo nell'attuazione del Pnrr". Per"non deve passare sotto traccia che se ...Ellyricomincia da trecentomila. Tante sono le firme in calce alla petizione per il salario ... dal salario minimo allapubblica, dal sostegno alle popolazioni colpite dal maltempo ai ...