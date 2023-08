Schlein con la chitarra in mano | l’apologia ridicola della segretaria Pd | “E’ la rockstar del popolo rosso”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ellyprende laine sale sul palco a Castiglione del Lago dove c’è la festa dem. La Stampa fa la “ola”. Era veramente difficile trarre costrutto politico dalla giornatadel Pd. C’è riuscito il quotidiano di Giannini a confezionare una paginata di esaltazionedel”. Un panegirico imbarazzante, francamente. Il quotiidiano che “bastona” il premier Meloni da mane a sera qualunque cosa faccia – il conto pagato in Albania- o non faccia- unavra che è ancora da formulare; poi intona un peana sullache da settimana non dice una parola sullle principali emergenze del Paese. L’avevamo lasciata a parlare di salario minimo dopo la ...

...la segretaria del Pd. In occasione della Festa dell'Unità , dopo aver parlato alla platea di salario minimo, migranti, ed altre priorità politiche, Ellyha imbracciato la chiatarra e si ...Elly Schlien suona alla chitarra Eric Clapton e i Cranberries La, nel pomeriggio di domenica ha suonatola chitarra un paio di brani' Before you accuse me' di Eric Clapton e in 'Zombie' ...... si è esibita come musicista, ieri pomeriggio, sul palco della festa dell'Unità di Castiglione del Lago, suonandola chitarra un paio di brani.ha accompagnato un gruppo collaudato e ...

Schlein riparte dal salario minimo. La sfida del Pd al governo sui migranti AGI - Agenzia Italia

