(Di lunedì 21 agosto 2023) Una sorpresa e la polemica si infiamma. Laè diventata campione del mondo per la prima volta dopo la finalissima vinta per 1 - 0 contro l'Inghilterra , ma durante la premiazione è ...

Un bacio a sorpresa e la polemica si infiamma. Laè diventata campione del mondo per la prima volta dopo la finalissima vinta per 1 - 0 contro l'Inghilterra , ma durante la premiazione è accaduto qualcosa di poco elegante. Infatti, il ...È appena finita la partita con lache si impone sull'Inghilterra per 1 - 0. In campo c'è ... TVE sta trasmettendo in diretta quando immortala lo "" : il bacio di Rubiales all'atleta con ...ai Mondiali di calcio femminili, dopo la finale di Sydney in cui laha battuto 1 - 0 l'Inghilterra. Durante la premiazione il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha ...

Scandalo in Spagna, bacio shock tra presidente e giocatrice: "Ingiustificabile" Corriere dello Sport

Il numero uno della federazione è stato protagonista di un gesto che ha fatto scattare la polemica in tutto il mondo ...Dopo la finale dei Mondiali di calcio femminili tra Inghilterra e Spagna, vinta dalle spagnole, è scoppiata la polemica. Per degli errori arbitrali No, per un episodio avvenuto durante la cerimonia d ...