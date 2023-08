Scacchi | World Cup 2023 | Goryachkina vincente tra le donne | Praggnanandhaa raggiunge Carlsen in una finale da gustare

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ultimi sgoccioli diCupa Baku, in Azerbaigian: glistanno finendo di assistere alla manifestazione che definisce l’approdo di tresti al Torneo dei Candidati dell’aprile 2024 a Toronto, nonché di altrettanteste allo stesso evento. Con l’ingresso di Magnusine il terzo posto di Anna Muzychuk ieri, si va oltre Norvegia e Ucraina per spostarsi sui due spareggi di oggi. Quello che porta al titolo più elevato è il femminile, con la russa Aleksandrache, alla seconda partita di spareggio, riesce a sconfiggere la bulgara Nurgyul Salimova, fissando dunque il punteggio sul 2,5-1,5. Fatale all’emergente ventenne di Krepcha un errore nel lunghissimodi Alfiere contro Cavallo ...

Proseguono a Baku le fasi decisive della Fide World Cup di scacchi 2023, con la giornata odierna che ha emesso dei verdetti molto importanti dopo la seconda partita delle semifinali maschili e delle f ...