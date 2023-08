Sassari | anziani picchiati e legati alle carrozzine | sei indagati per maltrattamenti e sigilli alla Rsa

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 agosto 2023) Esercizio abusivo della professione, abbandono di incapaci e maltrattamento nei confronti di alcuniricoverati nella Rsa “Noli me Tollere” di Sorso, in provincia di. Queste le accuse nei confronti di sei persone, iscritte nel registro degliProcura della provincia sarda. Nei confronti dell’amministratrice, Maria Franca Lupino, 57 anni, originaria di Castelsardo e residente a Porto Torres, e di una dipendente, Emanuela Gaspa, 49 anni, di Sorso, il giudice ha, inoltre, emesso un provvedimento di sospensione per 12 mesi dall’attività professionale, pubblica e privata, che implichi lo stopgestione e contatti con persone anziane o non autosufficienti. Entrambe sono accusate di; l’amministratrice, insieme a un’altra dipendente, è indagata ...