Sarà un autunno di belle serie tv anche se lo sciopero di attori e sceneggiatori continua

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tranquilli, non ci aspetta un palinsesto autunnale misero ditv nonostante il recente incontro tra la Writers Guild of America e gli studios, organizzato per trovare un accordo utile a entrambe le parti, non abbia segnato la fine degli scioperi di Hollywood, che sembrano destinati are a lungo. Al fianco deglisono infatti scesi in campogli iscritti alla Screen Actors Guild, il sindacato degli, dando vita a una delle più grandi manifestazioni sindacali nella storia dello spettacolo. Inoltre, gran parte dell'informazione di settore ha deciso di concentrarsi sui film e letv la cui produzione é al momento bloccata, proprio in virtù di questi fatti. Come dicevamo, però, non c'è ancora di che preoccuparsi: molti ...