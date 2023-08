Sanchez dipende da Correa! L’Inter in attacco valuta un nuovo profilo – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023)potrebbe tornare alcome sostituto di Joaquin Correa, ma questorà dalla formula della cessione dell’argentino. Il Corriere dello Sport disponibile in edicola fa il punto della situazione. VIA DAL– Joaquin Correa negli ultimi dieci giorni di mercato rimasti, potrebbe fare le valige e andare via dal, considerato ormai la scarsa considerazione anche da parte di chi lo ha voluto e difeso, come Simone Inzaghi. Tre squadre lo vogliono, ma sarà fondamentale capire con quale formula verrà messo in piedi il trasferimento. E non si tratta di un particolare di poco conto, visto che poiandrebbe a caccia di un sostituto. IL SOSTITUTO – Alexisè il calciatore designato per sostituire Correa qualora dovesse essere ceduto con la ...