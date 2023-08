Samsung Smart View può ora trasmettere ai dispositivi Chromecast

(Di lunedì 21 agosto 2023) Un menù nascosto all'interno della One UI permette di abilitare una funzione molto richiesta per, scopriamo insieme come L'articolo proviene da TuttoAndroid.

One UI 6.0 introduce il supporto ufficiale a Chromecast attraversoView . L'interfaccia proprietaria dibasata su Android 14 è attualmente disponibile in beta in alcuni Paesi su Galaxy S23 , S23 Plus ed S23 Ultra: non solo novità estetiche, dunque, l'...... ma per il restopropone lo stesso identico modello dello scorso anno con tecnologia DLP, ... Adatto anche alla riproduzione di musica in quanto piccolospeaker (diffusore da 5 Watt), il ...La piattaformaè targata Google TV e troviamo anche il servizio Bravia Core e il design ... E se proprio non vi fidate dei TV cinesi, ilQ80C da 98'' costa 2500 euro in meno, ha quattro ...

Samsung, questo smart TV da 50" costa la metà: offerta eccezionale Libero Tecnologia

L'industria della produzione di schermi LCD e OLED è sempre meno sud-coreana e sempre più a tinte cinesi: ecco i risultati.Non è ancora tempo del nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra ma i designer ci pensano arrivano i primi video concept che permettono di ''sognare'' sul design e sulle specifiche tecniche. Ecco un ultimo video ...