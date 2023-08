Fonti della Lega riferiscono di una telefonata 'molto cordiale' intercorsa trae il generale. 'Qualcuno condanna senza aver letto, no condanne al rogo' 'Quando andavo al liceo - ha ...... di Matteoa Polignano a Mare, teneramente abbracciato con la fidanzata Francesca Verdini, ... Schlein vuole aumentare le tasse esalario minimo come slogan' Terzo mandato, dal trio Zaia - ...Come riporta Il Fatto Quotidiano ,lo ha prima difeso durante una diretta social ... anzi, li fa parlare Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di WiredWiredleaks

Salvini usa il ‘caso Vannacci’ per attaccare da destra Meloni: tra i reazionari volano gli stracci Globalist.it

E’ tutto chiaro: da decenni i politici inseguono la pancia del popolo. Siamo alla gastro-democrazia. Non sono gli elettori che decidono chi governa, ma la pancia degli elettori. E chi governa deve ved ...La condanna al rogo non mi sembra assolutamente ragionevole”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. Il ministro parla ...