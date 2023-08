Salvini telefona a Vannacci | “Leggerò il libro” Un sindacato carabinieri si schiera col generale Il Pd | “Meloni con chi sta?”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Matteo, nel pomeriggio di oggi 21 agosto 2023, ha avuto unata con ilRoberto, definita "molto cordiale" da fonti leghiste. Ma ecco il suo sfogo in una diretta Facebook dal Mit: "Mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia un Grande Fratello che dice cosa si può leggere e cosa no. Se ilscrive qualcosa che non ha niente a che fare con segreti dito o con il suo lavoro, ha il dovere e il diritto di farlo"

Casomai la situazione non fosse già abbastanza complicata, nel caso Vannacci irrompono i due vicepremier. Con opinioni differenti, a dimostrazione plastica di come la vicenda non sia secondaria ma ...Leggi Anche Caso Vannacci,al generale: 'Ha diritto ad esprimere il suo pensiero' Leggi Anche Caso Vannacci, Crosetto: 'Io sono diverso da chi mi attacca da destra e da sinistra' - Donzelli: 'In un mondo libero ...Graziano (Pd): 'Meloni dica se sta con Crosetto o' Il deputato dem Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa, su Twitter si è rivolto al premier Giorgia Meloni. 'Dopo la ...

Ecco perché, dunque, ieri Salvini ha fatto sapere, urbi et orbi , di aver telefonato a Vannacci – che sarà un certo candidato del fronte sovranista alle Europee – per esprimergli la sua solidarietà.