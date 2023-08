Salvini sullo stupro di Palermo | ' Castrazione chimica anche in Italia'

La7.it - Matteoconferma di voler portare la castrazione chimica in Italia. Il ministro delle Infrastrutture, in una diretta, ha commentato la notizia dello stupro di Palermo di sette ragazzi ...La condanna al rogo come Giordano Bruno non mi sembra ragionevole', ha detto. Vannacci: '...della segretaria del Pd Elly Schlein - La nostra Costituzione non mette tutte le opinioni...Il cantante è intervenutostupro di gruppo avvenuto a Palermo chiedendo pene esemplari: 'Lì ...rilancia la castrazione chimica Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier e ministro ...

Salvini sullo stupro di Palermo: "I malati vanno curati, serve la castrazione chimica" PalermoToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il vicepremier getta acqua sul fuoco delle polemiche: "Comprerò e leggerò il libro, prima di commentare è bene conoscere e capire" ...