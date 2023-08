Salvini in difesa di Vannacci | «Leggerò il libro | no alla richiesta di abiura Va giudicato per il suo lavoro» Poi la telefonata “cordiale” – Il video

(Di lunedì 21 agosto 2023) «Il Generaledeve essereper quello che fa in servizio». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, prendendo le difese del parà, finito nella bufera per le frasi omofobe e razziste contenute nelIl Mondo al contrario e al momento destituito dguida dell’Istituto geografico militare. «Se poi scrive qualcosa – continuanel corso della sua diretta Facebook – che non ha niente a che fare con i segreti di Stato o il suo, penso che ha tutto il dovere e diritto di farlo». E ancora: «Il generaleè stato additato come un pericolo. Io mi comprerò questo», perché «prima di commentare, di giudicare è giusto leggere, conoscere, capire: è facile estrapolare ...

A chi andranno i voti di Vannacci Lo spostamento di FdI sul governo lascia scoperta l'area sovranista. Alemanno in pole per raccogliere il testimone, il leader della Lega cerca sponde a destra.