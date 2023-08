Salvini difende il generale Vannacci | “Leggerò il suo libro”

Dopo le accuse di Fratelli d'Italia e di Matteonei confronti del ministro Guido Crosetto sul caso del generale Roberto Vannacci , Forza ... Il vicepresidente della Camerala scelta di ...Caso Vannacci,: 'Leggerò il libro. No al 'grande fratello'' Parole dirompenti di Matteoche in una diretta Facebookil generale Roberto Vannacci e rilancia la proposta sulla castrazione chimica a stupratori e pedofili dopo la violenza di gruppo su una ragazza a Palermo. ...... in difesa di Vannacci e dei contenuti del suo libro, e di conseguenza in contrasto con il ministro Crosetto, interviene il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteoin una diretta ...

Salvini difende il generale: Leggerò il suo libro» Avvenire

A chi andranno i voti di Vannacci Lo spostamento di FdI sul governo lascia scoperta l'area sovranista. Alemanno in pole per raccogliere il testimone, il leader della Lega cerca sponde a destra. Ma Me ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...