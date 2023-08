Salvini | comprerò e leggerò libro Vannacci | no a grande fratello

Vannacci "è stato additato come un pericolo" ma "io il suo libro me loperché prima di giudicare è giusto leggere, è giusto capire". Con queste parole il leader della Lega, Matteo, nel corso di una diretta Facebook, è intervenuto sulla polemica nata dal ...Matteo, durante una diretta Facebook, ha detto che comprerà il libro del generale Vannacci. "E' stato additato come un pericolo.il suo libro. Prima di commentare e giudicare è giusto ...ROMA - "Questo generale Vannacci additato come un pericolo... Io me loquesto libro perché prima di commentare e giudicare è giusto leggere e capire. Mi rifiuto ... Matteo, nel corso di ...