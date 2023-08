Salute | oculisti | Sul web fake news su collirio miracoloso | pronti a vie legali

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 21 ago. (Adnkronos) - Un, capace di 'curare' malattie gravissime che conterrebbe "50 ingredienti benefici per la vista" e, addirittura risveglierebbe, d'un colpo come una bacchetta magica, oltre 900mila cellule dell'occhio. Preoccupa molto gliitaliani la fantasiosa e pericolosa informazione, "priva di qualunque base scientifica", che circola in questi giorni sul web per pubblicizzare un prodotto, promettendo di "ripristinare la vista in modo veloce, sicuro, economico e anche nei casi peggiori". Il tutto confezionato in forma di articolo giornalistico. A denunciare lasono la Società italiana di Scienze oftalmologiche (Siso) e l'Associazione italiana medici(Aimo) che si associano alla Iapb (Agenzia ...

Il presidente dello Iapb, Mario Babuto, sottolinea: "Respingiamo con forza e sdegno il tentativo di usare in modo strumentale il nome di Iapb e mistificare il ...Collirio miracoloso Gli oculisti scendono in campo per screditare la fake news sulle false promesse di guarigione di un collirio miracoloso privo di evidenza scientifica, con azioni legali in vista.