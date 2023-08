Salute | oculisti | Sul web fake news su collirio miracoloso | pronti a vie legali

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 21 ago. (Adnkronos) - Un, capace di 'curare' malattie gravissime che conterrebbe "50 ingredienti benefici per la vista" e, addirittura risveglierebbe, d'un colpo come una bacchetta magica, oltre 900mila cellule dell'occhio. Preoccupa molto gliitaliani la fantasiosa e pericolosa informazione, "priva di qualunque base scientifica", che circola in questi giorni sul web per pubblicizzare un prodotto, promettendo di "ripristinare la vista in modo veloce, sicuro, economico e anche nei casi peggiori". Il tutto confezionato in forma di articolo giornalistico. A denunciare lasono la Società italiana di Scienze oftalmologiche (Siso) e l'Associazione italiana medici(Aimo) che si associano alla Iapb (Agenzia ...