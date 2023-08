Salario minimo | Schlein | “Raggiunte 300mila firme | dobbiamo insistere”

(Di lunedì 21 agosto 2023) CASTIGLIONE DEL LAGO – “Abbiamo già raggiunto leper il: ringrazio tutti quelli che lele stanno raccogliendo.andare avanti eperché con la svolta di questi primi mesi abbiamo voluto mettere al centro il lavoro di qualità e il lavoro dignitoso”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, partecipando alla festa dell’Unità di Castiglione del Lago, trasmessa in diretta Facebook. “E’ ora di fare la guerra ai contratti pirata”, ha aggiunto la leader democratica, secondo la quale su questo tema il Governo “cerca di prendere tempo perché non ha risposte e non ha proposte”. L'articolo L'Opinionista.

Schlein vuole aumentare le tasse e usacome slogan' Come funziona la privacy del premier: tutto quello che non torna del viaggio di Meloni in Albania Meloni in Albania, la premier ha ...L'amministratore delegato di Mutti, Francesco Mutti , anche presidente di Centromarca , a margine di un incontro al Meeting di Rimini ha dichiarato di essere "d'accordo sul" perché per continuare a essere competitivi e produrre eccellenze occorre un "dignitoso ad ogni lavoratore". Pero' "le leggi che vengono promosse" devono essere "applicate in ...Il tutto è avvenuto dopo che Schlein ha parlato a lungo sul palco di svariati temi, dalal tema dell'immigrazione.

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "E’ vero che molti Paesi in Europa hanno adottato per legge il salario minimo, ma nella maggior parte di quei Paesi la contrattazione collettiva è inferiore a quella italia ...Nel corso dell’ultimo incontro straordinario, che si è verificato a Palazzo Chigi, in cui si è affrontato il tema del salario minimo la Schlein non è rimasta per nulla soddisfatta dal dialogo avuto ...