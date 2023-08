Salario minimo | Renzi | ' Vogliono farlo pagare al ceto medio | sono sconvolto'

Matteo Renzi è tornato ad attaccare la proposta unitaria delle opposizioni sul, accusando Elly Schlein e gli altri leader contrari al governo Meloni di voler far pagare la riforma al ceto medio. "Sulripeto il concetto: nessuno ha fatto più di noi ...Nell'intervento a Rimini Giorgetti non parla esplicitamente di, tema diventato caldo su spinta delle opposizioni e ancora di più della cronaca di tutti i giorni con i racconti degli ...CASTIGLIONE DEL LAGO - 'Abbiamo già raggiunto le 300mila firme per il: ringrazio tutti quelli che le firme le stanno raccogliendo. Dobbiamo andare avanti e insistere perché con la svolta di questi primi mesi abbiamo voluto mettere al centro il lavoro di ...

Trecentomila. Sono le firme raggiunte in una settimana per la petizione online a sostegno della proposta di legge sul salario minimo, lanciata il 13 agosto scorso da Pd, 5 Stelle e Alleanza Verdi e Si ...CASTIGLIONE DEL LAGO - "Abbiamo già raggiunto le 300mila firme per il salario minimo: ringrazio tutti quelli che le firme le stanno raccogliendo. Dobbiamo ...