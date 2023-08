Salario minimo | Mondini Conf Liguria | “Serve legge rappresentanza | no a giungla contratti”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – "Autunno caldo? Mi auguro proprio che non lo sia. Per quanto riguarda le nostre imprese il tema delnon ci tocca se non marginalmente perché i nostrinazionali prevedono cifre maggiori rispetto a quanto si discute. Quello che chiediamo è però unasullain modo da 'disboscare' lacontrattuale che si è creata negli anni, sostenendo invece la contrattazione nazionale". Così, con Adnkronos/Labitalia, Giovanni, presidente diindustria, sul tema del. E sul recupero delle risorse dal contrasto all'evasione fiscalesottolinea che "ben vengano le misure per il recupero di risorse ...