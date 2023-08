Salario minimo | Gay Confindustria Piemonte | “Via maestra è spingere su contrattazione”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – "Secondo noi la viasullanazionale e sulladi secondo livello. Il? Il dibattito di questi giorni non riguarda i contratti nazionali di lavoro firmati dache hanno al centro cifre più alte rispetto a quelle che si leggono sui giornali in questi giorni, come ha più volte ribadito il nostro presidente nazionale Bonomi". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, il presidente di, Marco Gay, sul. Secondo Gay "è necessario lavorare sulla razionalizzazione dei contratti nazionali di lavoro, agendo sulla definizione della rappresentanza in modo da evitare che ci siano contratti ...