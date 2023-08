Salario minimo | Bonaccini | ' Schlein si è mossa bene | ora problema in casa Meloni'

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Renzi sbaglia sul. Io ho trovato intelligente come ci siamo mossi, Ellye il Pd hanno allargato. Tanto che Giorgiaha incontrato le opposizioni. Perche lo ha fatto? Perchè ha capito che nel Paese molti elettori del centrodestra non vogliono che continui questo sfruttamento". Così Stefanoa 'Gli incontri del principe'. "Ora ilè tutto inal governo.è andata all'incontro o ora vediamo se riesce a trovare una soluzione viste le posizioni avute fin qui dal centrodestra sul".

Immortalata per l'ultima volta davanti a Palazzo Chigi, reduce dall'incontro sulcon la Presidente Meloni, venerdì 11 agosto, poi Elly è letteralmente scomparsa, lasciando le consegne ...21/08/2023 - 19:58 Oltre a comunicare che è arrivato a 300mila il numero di firme raccolte per la petizione a favore del, la segretaria del Partito Democratico , Elly Schlein , oggi ha parlato di sanità e legge di Bilancio. La sanità pubblica è allo stremo, lanceremo una mobilitazione unitaria per ...Roma, 21 ago. Si deve parlare diadeguato e giusto. Si deve fare davvero una lotta al lavoro povero, che deve essere inteso anche come lotta al sommerso e al caporalato. Cosi' il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ...

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Renzi sbaglia sul salario minimo. Io ho trovato intelligente come ci siamo mossi, Elly Schlein e il Pd hanno allargato. Tanto che Giorgia Meloni ha incontrato le opposizio ...I prossimi 60 giorni saranno decisivi. Sul tavolo del Governo la questione del salario minimo, posta con forza dalle opposizioni, si intreccia con la manovra economica che dovrà"sostenere il lavoro e ...