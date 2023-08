Salario minimo | Barelli | ‘Pd ridicolo | occorre valorizzare contrattazione collettiva’

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “E’ vero che molti Paesi in Europa hanno adottato per legge il, ma nella maggior parte di quei Paesi lacollettiva è inferiore a quella italiana. In Italia, lacollettiva riguarda l’80% dei contratti di lavoro esistenti. è sufficiente? Secondo Forza Italia no. Forza Italia ha pertanto presentato una proposta di legge perlacollettiva prevalente ed eliminare i contratti pirata”. Così Paolo, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Coffee Break.“Inoltre ‘ ha proseguito ‘ per sostenere i salari bassi Forza Italia propone di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale e detassare le tredicesime e gli straordinari per i redditi sotto i 25.000 ...

Schlein vuole aumentare le tasse e usacome slogan' Come funziona la privacy del premier: tutto quello che non torna del viaggio di Meloni in Albania Meloni in Albania, la premier ha ...L'amministratore delegato di Mutti, Francesco Mutti , anche presidente di Centromarca , a margine di un incontro al Meeting di Rimini ha dichiarato di essere "d'accordo sul" perché per continuare a essere competitivi e produrre eccellenze occorre un "dignitoso ad ogni lavoratore". Pero' "le leggi che vengono promosse" devono essere "applicate in ...Il tutto è avvenuto dopo che Schlein ha parlato a lungo sul palco di svariati temi, dalal tema dell'immigrazione.

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "E’ vero che molti Paesi in Europa hanno adottato per legge il salario minimo, ma nella maggior parte di quei Paesi la contrattazione collettiva è inferiore a quella italia ...Nel corso dell’ultimo incontro straordinario, che si è verificato a Palazzo Chigi, in cui si è affrontato il tema del salario minimo la Schlein non è rimasta per nulla soddisfatta dal dialogo avuto ...