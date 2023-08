Sailing World Championships | l’Italia si qualifica in sette classi

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 21 agosto 2023) Si sono chiusi ieri idi Den Haag che regalano aluna prestazione storica. Nel primo appuntamento dedicato alla conquista dei pass olimpici la vela azzurra stacca benpass nelleNacra 17, iQFOiL M e iQFOiL W, Formula Kite M e Formula Kite W, ILCA 6 e ILCA 7. Ieri in acqua proprio quest’ultimi impegnati nella Medal Race con Carolina Albano e Lorenzo Chiavarini. I pass olimpici in palio I pass in palio per le Olimpiadi sono 107 (il 40% circa dei posti nazione disponibili) distribuiti tra le 10: 11 iQFOiL maschile, 11 iQFOiL femminile, 8 Formula Kite maschile, 8 Formula Kite femminile, 16 ILCA 7, 16 ILCA 6, 10 49er, 10 49er:FX, 8 470 Mix e 9 Nacra 17. Italia, impresa storica ai...