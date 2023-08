Sagrantino wine & performance raddoppia | concerto di Kety Fusco ed emozioni nella natura

(Di lunedì 21 agosto 2023) Spettacoli per tutta la famiglia in abbinamento a degustazioni di vini del territorioe propone due appuntamenti, venerdì 25 e sabato 26 agosto, per lo spettacolo dal vivo rivolto a grandi e piccini. Per il cartellone di perfromance promosso da La Strada del, che coniuga musica, teatro, borghi e paesaggio con degustazioni enologiche e percorsi enogastronomici alla scoperta dei territori di produzione del pregiato vitigno autoctono, è in programma ildi‘The Harp – Chapter I’, venerdì alle 19 al Complesso Monumentale di san Francesco a Giano dell’Umbria. Un viaggio unico nella musica elettronica, abbinato a una degustazione di vini del territorio delle ...

È la suggestiva esperienza che potranno vivere, domenica 6 agosto, i partecipanti al prossimo evento dedicato a bambini e famiglie del programma di& performance, cartellone di ...... gustando l'immancabile grigliata accompagnata daldi produzione propria, accompagnati ... Appuntamento alle ore 19 nelshop per scegliere i vini, quindi, via alla breve passeggiata nel "...... gustando l'immancabile grigliata accompagnata daldi produzione propria, accompagnati ... Appuntamento alle ore 19 nelshop per scegliere i vini, quindi, via alla breve passeggiata nel "...

Sagrantino wine & performance: appuntamenti il 25 e 26 agosto - Il ... Umbria Cronaca

AgriLife Extension viticulturists located around the state, including Daniel Hillin in the Texas High Plains, Fran Pontasch in the Gulf Coast region, Michael Cook in North Texas and Brianna Hoge in ...