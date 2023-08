Russia | Lavrov | ' Brics sono pilastri di un nuovo ordine mondiale più giusto e policentrico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Mosca, 21 ago. (Adnkronos) - I(Brasile,, India, Cina e Sud Africa) hanno avviato un processo di espansione per diventare uno deidi unpiù. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergeyin un articolo per la rivista sudafricana Ubunt Magazine. "Stiamo costantemente lavorando per sviluppare l'interazione deicon i paesi che rappresentano la maggioranza. In particolare, una delle priorità della Presidenza sudafricana è il rafforzamento della cooperazione con i paesi africani. Condividiamo pienamente questo approccio", ha aggiunto. "Il nostro gruppo ha molti paesi che la pensano allo ...