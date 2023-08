(Di lunedì 21 agosto 2023) Si sono disputati nel weekend quattroamichevoli indella prossima Coppa del Mondo e non è scesa in campo solo l’Italia, che ha battuto agevolmente la Romania. Tre le sfide di altissimo livello che hanno detto tantissimo in chiave iridata. Ilha espugnato Cardiff, battendo il Galles con un netto 16-52.mai in discussione nella capitale gallese, con Malcolm Marx che ha dato il là alle danze al 4’, prima che due piazzati portassero avanti il Galles. Ma al 22’ arriva la meta di Canan Moodie e al 34’ meta di punizione per ilcon cartellino giallo per Rio Dyer. Un minuto e va a segno anche Jesse Kriel a chiudere il discorso. Nella ripresa segnano di nuovo Kriel, poi Pieter-Steph du Toit, ancora Canan Moodie, Damian Willemse (con giallo anche per ...

, martedì 22 agosto i convocati azzurri per i Mondiali . Azzurri, ultimoMatch col Giappone prima dei Mondiali . Coppa del Mondo Francia 2023, il calendario degli azzurri . Italia, i grandi ...Non usate parole come rodaggio o amichevole, neldeimatch non esistono, si fa sul serio e bisogna migliorare i dettagli. In 15 contro 14 per settanta minuti si è facilitati ad aprire gli ...La Nazionale femminile di, dopo ilmatch di Piacenza del 22 luglio con la Spagna (23 - 0), è pronta a radunarsi alla Cittadella deldi Parma dal 25 al 27 agosto. La selezione guidata dal Capo Allenatore ...

Rugby, Test Match: Sudafrica e Irlanda fanno paura in vista dei Mondiali OA Sport

South Africa's Canan Moodie will play a first test at centre and there is another start for returning captain Siya Kolisi as coach Jacques Nienaber named his team to play New ...Also included is former Wallaby Adam Coleman, the 31-year-old lock who is a first cousin of former Tonga captain Pau’u Lolohea-Afeaki. Coleman, who earned 38 caps for Australia between 2016 and 2019, ...