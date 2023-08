Rugby | la Nazionale inizia il raduno a Padova

(Di lunedì 21 agosto 2023) Laitaliana dimaschile hato il ritiro a, in preparazione all’ultima partita prima dei Mondiali che si giocherà contro il Giappone sabato 26 agosto alle 18.30 a Treviso. Questa mattina, alcuni giocatori sono stati impegnati nel lavoro in piscina per il recupero fisico. Nel primo pomeriggio invece si è tenuta una riunione per parlare dell’incontro imminente con i giapponesi e poi la squadra si è spostata in campo per l’allenamento. Domani verrà ufficializzata la lista dei giocatori italiani convocati per i Mondiali in Francia, che avranno via l’8 settembre. SportFace.

There are no translations available. Padova " Primo giorno di lavoro a Padova per laItalianaMaschile che inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento verso il quarto ed ultimo Test Match estivo pre - mondiale in calendario contro il Giappone sabato 26 agosto alle ......sportive previste ma darà anche la possibilità ai nostri atleti di competere nell' evento... beach soccer, beach, vortex e prove di atletica, ciclismo e mountain bike, palla a mano e si ...Del resto, la differenza che c'è oggi tra gli azzurri, squadra del Sei Nazioni, e i romeni, rimasti nel sottoscala delmondiale, è evidente . Nove le mete (a una) per laitaliana, con ...

Italrugby, la formazione che affronterà la Romania. Test match in diretta su Sky Sky Sport

Contro i Tall Blacks — che come gli All Blacks del rugby si esibiscono nella Haka prima dell’inizio ... E poi ha anche carattere. La Nazionale — la cui conduzione Gianmarco Pozzecco ha affidato per ...Italia-Romania 57-7 nel Test Match prima dei Mondiali di rugby a San Benedetto del Tronto. Due le mete realizzate dal rientrante Capuozzo.