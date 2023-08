Ruffini Agenzia delle entrate | “Fisco amico del contribuente? Mai | deve essere un corretto ed equo interlocutore”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilpuòdel? “Mai, gli amici ce li scegliamo, non me li può dare la legge, gli amici stanno altrove. Ilnon può. Ma invece puòunquesto. Io non vorrei avere unma uncon cui interloquire in modo”. Lo ha detto alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lcc), il direttore dell’, Ernesto Maria. All’“applichiamo le ...

Rispetto a chi parla di "pizzo di Stato",commenta "l'si limita ad applicare la legge. Oltre l'80% del totale dell'evasione riguarda chi non presenta la dichiarazione dei redditi o la ...Controlli incrociati sui conti correnti , incremento dei servizi telematici e accelerazione dei rimborsi. L'delle entrate , per voce del suo presidente Ernesto, dà il via libera a una stretta sul fisco. L'obiettivo è presto detto: contrastare l'evasione fiscale e incassare 57 miliardi tra ...Così al Corsera il direttoreEntrate. "La riduzione del tax gap - aggiungeè obiettivo condizionato da fattori non solo fiscali;target Pnrr sarà raggiunto a ottobre 24. Per recuperare ...

Ruffini, Agenzia delle Entrate: "Per la lotta all'evasione, via ai controlli incrociati sui conti" RaiNews

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate fa sul serio nella lotta all'evasione: "Faremo dei controlli incrociati sui conti" ...L’Agenzia delle entrate, per voce del suo presidente Ernesto Ruffini, dà il via libera a una stretta sul fisco. L’obiettivo è presto detto: contrastare l’evasione fiscale e incassare 57 miliardi tra ...