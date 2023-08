Rubiales | sul bacio a Hermoso | “Ho sbagliato | ma è successo spontaneamente”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il presidente della Federcalcio spagnola Luis, ha pubblicato un video sui profili social della Federazione per scusarsi deldato alla calciatrice Jennidurante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali femminili a Sydney: “Sicuramente ho, devo ammetterlo. Nei momenti di massima effusione, senza malafede, quello che è. Lo vedevamo come una cosa naturale, normale e per niente in malafede. Ma fuori sembra che si sia formata una certa impressione. Se ci sono persone che si sono sentite danneggiate, devo scusarmi, non c’è altra opzione. Qui (all’interno della selezione, ndr) non si capiva la polemica perché lo vedevamo come qualcosa di naturale e normale. Ma fuori no e c’è stato scalpore. Se qualcuno ...

E' accaduto quando le giocatrici sono salitepalco per ricevere le medaglie:prima abbraccia calorosamente la numero 10 della Spagna, poi scatta il bacio a stampo . Il tutto davanti alla ...(Photo by GABRIEL MONNET / AFP) Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis, fa dietrofront rispetto alle ultime dichiarazioni diffusebacio 'rubato' (per usare un eufemismo) alla ...Carmona, dopo la vittoriacampo, ha reso omaggio al genitore per averle dato la forza di '... approfondimento Mondiali femminili, lo spagnolobacia calciatrice: è polemica Non visualizzi ...

RUBIALES SU BACIO A CALCIATRICE SPAGNA: "POLEMICHE DA IDIOTI E STUPIDI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha pubblicato un video sui social network della Rfef (la federcalcio spagnola) in cui si scusa per il ...Il gesto è arrivato in diretta televisiva quando, terminata la partita contro l’Inghilterra per 1-0, le giocatrici spagnole sono salite sul podio per ricevere la medaglia. Tra i dirigenti c’era anche ...